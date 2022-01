Stimmen zur Lewandowski-Wahl: "Robert liebt Rekorde"

JB Autissier via www.imago-images.de

Salihamidzic (re.) hat Weltfußballer Lewandowski gelobt

Robert Lewandowski hat sich erneut den Weltfußballer-Titel gesichert. Für seine Titelverteidigung wurde der Stürmer des FC Bayern aus den eigenen Reihen mit jeder Menge Lob überschüttet. Das sind die Stimmen zur Wahl:

Donata Hopfen (Vorsitzende der Geschäftsführung der Deutschen Fußball Liga): "Robert Lewandowski ist einer der größten Stürmer in der Geschichte des deutschen Profifußballs - und ein überragender Botschafter für die Bundesliga. Seit Jahren begeistert er Fans in aller Welt mit seinen Leistungen - und wird dabei auf hohem Niveau immer noch besser. In der vergangenen Saison hat er das auf außergewöhnliche Weise demonstriert, als er sogar den 40-Saisontore-Rekord von Gerd Müller übertroffen hat. Dass er jetzt seinen Titel als FIFA-Weltfußballer erfolgreich verteidigt hat und diese renommierte Auszeichnung somit erneut in die Bundesliga geht, ist verdient und freut mich außerordentlich. Herzlichen Glückwunsch!"

Herbert Hainer (Präsident FC Bayern München): "Robert Lewandowski hat mit dieser Weltfußballerwahl wieder einmal Geschichte geschrieben. Nach seiner Auszeichnung im vergangenen Jahr ließ er keinen einzigen Moment nach: Er ist das personifizierte Perpetuum mobile des Toreschießens. Dass er nun zum zweiten Mal in Folge geehrt wurde, ist ein weiterer Beleg, dass er zu den Allergrößten der Fußballgeschichte gehört. Gleiches gilt für Manuel Neuer. Er ist ein Garant für Erfolg und setzt mit seinem Spiel Maßstäbe für alle nachfolgenden Torhüter-Generationen."

Oliver Kahn (Vorstandsvorsitzender FC Bayern München): "Robert Lewandowski ist ein Phänomen: Hat er einen Gipfel erreicht, denkt er schon wieder an den nächsten. Auch Manuel Neuer hätten wir es gegönnt, erneut als FIFA-Welttorhüter ausgezeichnet zu werden. Der FC Bayern ist stolz und glücklich, in Robert Lewandowski und Manuel Neuer zwei so außergewöhnliche Spieler und Persönlichkeiten in seinen Reihen zu haben. Beide setzen Maßstäbe, auf und neben dem Platz."

Hasan Salihamidzic (Sportvorstand FC Bayern München): "Robert hat diesen Titel verdient. Er hat sein Leben konsequent auf seine Karriere ausgerichtet. Bei ihm zeigen sich Disziplin, Wille und Qualität in jedem Training, deshalb ist er immer optimal vorbereitet. Dass er seinen Titel als weltbester Fußballer verteidigt hat, betont seinen herausragenden Stellenwert, und das wird ihn auch für diese Saison weiter motivieren. Robert liebt es, Rekorde aufzustellen."