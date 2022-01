HSV und St. Pauli in Derbylaune: "Wird ein heißer Tanz"

Norbert SCHMIDT via www.imago-images.de

HSV-Cheftrainer Tim Walter will das Derby gewinnen

Nach dem Pokalrausch wächst die Derbylust: Der HSV und St. Pauli sind heiß auf das Hamburger Stadtduell.

Fünf Derbys in Serie ohne HSV-Erfolg? Der letzte Heimsieg im Stadtduell gegen St. Pauli liegt schon über 20 Jahre zurück? Interessiert Tim Walter alles nicht. "Es bringt uns nichts, sich mit der Vergangenheit und früheren Derbys zu beschäftigen", sagte der Trainer vom Hamburger SV vor dem Spiel des Jahres für die Fans am Freitag (18:30 Uhr/Sky): "Wir müssen nach vorne blicken, um die Gegenwart und die Zukunft positiv zu schreiben."

HSV gegen St. Pauli, nach den berauschenden Pokalabenden ist die Hansestadt schon wieder im Fußball-Fieber. "Wo gibt es heutzutage noch so ein Stadtderby?", fragte St. Paulis Trainer Timo Schultz: "Es knistert überall. Beim Bäcker oder egal, wo man lang läuft, man wird darauf angesprochen. Normalität wird das niemals werden." Und immerhin: Trotz der Coronavirus-Pandemie dürfen 2000 Fans im Volksparkstadion dabei sein.

HSV steht im Derby unter besonderem Druck

Auch wenn der HSV der vermeintlich größere der beiden Hamburger Klubs ist, stehen besonders die Rothosen diesmal unter Druck. Im Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga liegt der HSV derzeit nur auf Platz fünf, sechs Punkte beträgt der Rückstand auf den Ersten - und das ist ausgerechnet der Erzrivale.

Zudem hat St. Pauli das Hinspiel am Millerntor 3:2 gewonnen, der HSV hat also einiges gutzumachen. "Das ist ein Spiel mit hoher Brisanz. Wir freuen uns darauf", sagte HSV-Torwart Daniel Heuer Fernandes: "Wenn wir unsere Leistung auf den Platz bringen, können wir das Spiel gewinnen."

So oder so, Schultz erwartet packende 90 Minuten. "Ich gehe davon aus, dass es morgen ein ganz, ganz heißer Tanz wird", sagte der Erfolgsgarant der Kiezkicker und rechnet auch im weiteren Verlauf der Saison mit dem Nachbarn: "Der HSV bleibt der HSV. Er hat immer den Anspruch, oben dabei zu sein und aufzusteigen. Ich denke, dass sie in der Rückrunde mehr Spiele gewinnen und bis zum Ende oben dabei sind."

Mittendrin sind sowohl St. Pauli und der HSV etwas überraschend ja auch noch im DFB-Pokal. Und wer weiß, vielleicht gibt es Anfang März ja gleich das nächste Derby - auf dem Weg nach Berlin. "Ich hoffe, dass im Viertelfinale, egal wo wir spielen, hoffentlich wieder mehr Fans dabei sein werden", sagte Schultz, dem der Gegner eigentlich egal ist: "Hauptsache vor Fans."