Neureuther lost Viertelfinale des DFB-Pokals aus

GEPA pictures/ Thomas Bachun via www.imago-images.

Der langjährige alpine Ski-Star Felix Neureuther

Der ehemalige Ski-Star Felix Neureuther zieht die Paarungen für das Viertelfinale des DFB-Pokals. Die Auslosung findet am 30. Januar (19:15 Uhr/ARD) statt. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag bekannt. Ziehungsleiter ist DFB-Vizepräsident Peter Frymuth.

Alle Pokalsieger der vergangenen 29 Jahre sind bereits ausgeschieden. Neben den Bundesligisten Union Berlin, SC Freiburg, RB Leipzig und VfL Bochum befinden sich noch die Zweitligisten FC St. Pauli, Hamburger SV, Karlsruher SC und Hannover 96 im Wettbewerb.

Die Viertelfinals werden am 1. und 2. März ausgetragen, das Halbfinale findet am 19. und 20. April statt. Das Endspiel im Berliner Olympiastadion steigt am 21. Mai.