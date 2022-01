Als Schneefield Wednesday Cantona flöten ging

imago

Éric Cantona durfte für Sheffield Wednesday nur in der Halle ran

Manche "Owls"-Fans beginnen wohl heute noch innerlich zu weinen, wenn sie Ende Jänner aus dem Fenster blicken und es stark schneit.

Ziemlich auf den Tag genau vor 30 Jahren verpasste der englische Traditionsklub Sheffield Wednesday möglicherweise den besten Transfer seiner Vereinsgeschichte. King Éric war da, durfte bei den "Owls" aber nur in der Halle mitkicken!

Éric Cantona (damals 24 Jahre alt) wollte sich verändern, hatte genug vom französischen Kick und versuchte auf Anraten seiner Agenten auf der Insel unterzukommen. Frankreichs Teamchef Michel Platini half mit und überredete Sheffield-Manager Trevor Francis, doch dieses Super-Talent ein paar Tage aufzunehmen und zu sichten.

Dummerweise versank Sheffield damals gerade im Schnee. Die Owls konnten nur auf Kunstrasen in Rotherham trainieren und nahmen kurzfristig an einem improvisierten Hallenkick teil. Dort brillierte Cantona nicht nur laut einiger Augenzeugen, sondern auch nach Ansicht von Francis.

Allerdings wollte Francis keinen Spieler verpflichten, den er nie zuvor live auf Naturrasen kicken gesehen hat. Cantona war von Sheffield auch nicht gerade angetan und nahm kurz darauf ein Angebot von Leeds United an.

Leeds außer sich vor Freude

In Leeds konnten sie ihr Glück kaum fassen, Cantona schlug ein wie eine Bombe und führte die "Whites" zum bislang letzten Meistertitel. Recht bald danach wechselte King Cantona zu Manchester United. Der Rest ist (englische) Fußballgeschichte und lässt sich am besten mit einem damals beliebten Fan-Plakat zusammenfassen: 1966 was a great year for english football - Eric was born!

Mit Francis ging's eher bergab

Für Franics verlief die Karriere danach nicht mehs so prickelnd. In seiner Autobiagraphie stellte er fest, dass er damals sofort diverse Missverständnisse in den Medien hätte ausräumen müssen. Sein Agent Dennis Roach, der ihn als Spieler zu Sampdoria gebracht hatte, hätte ihn gemeinsam mit Platini dazu gedrängt, Cantona ein paar Tage aufzunehmen, da dieser sogar daran gedacht haben soll, frühzeitig seine Karriere an den Nagel zu hängen.

"Er war nie da, um einen Vertrag zu bekommen", will Francis festgehalten wissen. Außerdem hätte Cantona sicher das Budget des Aufsteigers gesprengt. Und die "Owls" wurden auch ohne Cantona sensationeller Dritter der damaligen "First Division".

ts