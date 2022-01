ÖFB-Legionär Bauer wechselt zu Servette Genf

Sergei Bobylev via www.imago-images.de

Moritz Bauer kehrt in die Schweiz zurück

Der ehemalige österreichische Internationale Moritz Bauer kehrt in die Schweiz zurück.

>> Die Vereinsstatistik von Moritz Bauer in der weltfussball-Datenbank

Der in Winterthur geborene Defensivspieler wechselt in die Super League und schließt sich Servette Genf an. Der Außenverteidiger, der zuletzt bei FK Ufa in Russland tätig war, unterschrieb an seinem 30. Geburtstag am Dienstag einen bis im Sommer 2023 gültigen Vertrag. Für Österreich spielte Bauer bisher sechsmal, zuletzt stand er im Juni 2018 im ÖFB-Kader.

𝙈𝙤𝙧𝙞𝙩𝙯 𝘽𝙖𝙪𝙚𝙧 𝙚𝙨𝙩 𝙨𝙚𝙧𝙫𝙚𝙩𝙩𝙞𝙚𝙣 🤩



Le latéral droit, qui fête ses 3⃣0⃣ ans aujourd’hui, rejoint le club grenat avec un contrat jusqu'en 2023 🇱🇻



Le communiqué 👉 https://t.co/bZC1PJte07#NotreVilleNotreClub #WelcomeMoritz pic.twitter.com/RLD9XEebpo — Servette FC (@ServetteFC) 25. Januar 2022

apa