Genesenenstatus endet: Flüchtet Weghorst nach England?

Michael Taeger via www.imago-images.de

Um Wolfsburgs Mittelstürmer Weghorst (M.) ranken sich Wechselgerüchte

Beim Klimaschutz ganz vorn, in der Bundesliga in Abstiegsgefahr. Nicht nur Trainer Florian Kohfeldt, sondern auch Sport-Geschäftsführer Jörg Schmadtke bläst beim VfL Wolfsburg mittlerweile der Wind kräftig ins Gesicht. Unterdessen machen Gerüchte um Wölfe-Stürmer Wout Weghorst die Runde.

Am Donnerstag war trainingsfrei beim VfL Wolfsburg. Bei einem geheimnisumwitterten "Teambuilding" wollten sich die Profis der abstiegsbedrohten Niedersachsen einschwören auf das schon zum Endspiel hochgejazzte Gastspiel des Tabellenletzten SpVgg Greuther Fürth am 6. Februar (17:30 Uhr/DAZN) in der Volkswagen-Arena.

Für die Norddeutschen geht es nach elf Spielen ohne Sieg nur noch um den Klassenerhalt, für Trainer Florian Kohfeldt und Sport-Geschäftsführer Jörg Schmadtke zusätzlich noch um den Job. Denn vorn sind die "Wölfe" schon längst nicht mehr sportlich, sondern nur noch beim Klimaschutz. Wer online ein VfL-Ticket erwirbt, erfährt so ganz en passant, wie viel CO2 durch die Anreise zum Stadion mit dem Auto verbraucht wird.

Doch so mancher beim Bundesliga-15. hat derzeit ganz andere Sorgen. "Wir müssen den Abstand nach unten vergrößern. Im Moment fällt mir keine andere sportliche Perspektive für diese Saison ein", sagte der VfL-Aufsichtsratsvorsitzende Frank Witter, der vor mehr als vier Jahrzehnten zwei Jahre lang in der 2. Liga gegen den Ball trat.

Schmadtke vertraut (noch) in Kohfeldt

Damit sich die Wolfsburger, vor knapp sieben Wochen noch in der Champions League unterwegs, nicht plötzlich selbst in der Zweitklassigkeit wiederfinden, muss der Coach dringend liefern. Doch der Restart im neuen Jahr misslang, drei weitere Partien ohne Sieg und Tor verschärften die Situation nur.

"Unser Vertrauen in den Trainer, den Trainerstab, aber auch in die Mannschaft ist noch nicht gebrochen", sagte Schmadtke. Aber auch der 57-Jährige, dessen Vertrag zur Jahresmitte ausläuft, steht unter Beobachtung. Witter: "Die Wertschätzung ist im Aufsichtsrat breit geteilt. Aber wir treffen auch eine Entscheidung für die Zukunft."

Ob Kohfeldt dabei noch eine Rolle spielt? "Vergnügungssteuerpflichtig ist die derzeitige Phase nicht", erklärte der Nachfolger des Ende Oktober beurlaubten Mark van Bommel. Der Niederländer musste gehen, nachdem seine Mannschaft auf den neunten (!) Tabellenplatz zurückgefallen war.

Flüchtet Weghorst nach England?

Um wieder in solche Regionen vorzustoßen, arbeitet man am Mittellandkanal an der Verpflichtung des US-Amerikaners Kevin Paredes. Der knapp 19 Jahre alte Linksverteidiger gilt indes eher als Wechsel für die Zukunft.

Möglich ist aber auch ein kurzfristiger Transfer von Wout Weghorst in die Premier League. Offiziell ist nicht bekannt, ob der Niederländer geimpft ist. Gesichert ist aber, dass der Genesenenstatus des Torjägers am 1. Februar abläuft. In England werden bekanntlich keine Impfnachweise mehr kontrolliert.

Englischen Medien sowie dem "kicker" zufolge ist Premier-League-Klub FC Burnley an einer Verpflichtung des niederländischen Torjägers interessiert.

Burnley ist aktuell nur Tabellenletzter der englischen Liga und möchte den Abstieg nun durch die Verpflichtungen von Weghorst und des kroatischen EM-Teilnehmers Mislav Orsic von Dinamo Zagreb verhindern.

Wolfsburgs Sportchef Jörg Schmadtke hatte noch zu Beginn der Woche bekräftigt, dass aktuell kein konkretes Angebot für Weghorst vorliege und sich genau darüber verwundert gezeigt. Der 29-Jährige schoss bislang in 118 Bundesliga-Spielen 59 Tore für den VfL.