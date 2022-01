Arminia Bielefeld kurz vor Tranfer von Bello

dpa

Samir Arabi, Sportchef von Arminia Bielefeld

Fußball-Bundesligist Arminia Bielefeld steht kurz vor der Verpflichtung von Linksverteidiger George Bello.

"Ich kann bestätigen, dass wir den George gerne verpflichten würden", sagte Sportchef Samir Arabi bei "Sky Sport News HD".

"Wir vermelden es, wenn die Tinte trocken ist. Ich würde aber bestätigen, dass wir uns da auf der Zielgeraden befinden und den jungen Mann sehr gerne langfristig an uns binden möchten", so Arabi weiter. Der 20-Jährige von Atlanta United FC soll rund zwei Millionen Euro kosten. Auch Cercle Brügge ist intensiv an ihm interessiert.