Altach holt Gaudino, Salzburg Rechtsverteidiger

APA/AFP

Gaudino soll im Frühjahr für Altacher Tore sorgen

Der SCR Altach hat mit Gianluca Gaudino einen ehemaligen deutschen Nachwuchsteamspieler verpflichtet. Der 25-jährige zentrale Mittelfeldakteur wechselte leihweise bis Sommer vom deutschen Zweitligisten SV Sandhausen zum Bundesliga-Schlusslicht. Bei den Deutschen hatte Gaudino auch wegen einer Coronavirus-Erkrankung nur sieben Pflichtspiele absolviert. Der Spielgestalter wurde bei Bayern München ausgebildet und kam beim Rekordmeister auch zu elf Pflichtspieleinsätzen.

"Mit Gianluca Gaudino verpflichten wir einen kreativen Spieler, der unser Offensivspiel mit seinen technischen Fähigkeiten und seiner intelligenten Spielweise bereichern wird. Dazu zählen aber auch seine Stärken bei Standardsituationen", sagte Altachs Sportlicher Leiter Werner Grabherr. Gaudino selbst möchte "seinen Beitrag zum Klassenerhalt" leisten. Tätig war er auch bei den Schweizer Klubs FC St. Gallen und Young Boys Bern sowie in Italien bei Chievo Verona.

Von Altach abgegeben wurden zwei Ergänzungsspieler, die Zweitligist FC Dornbirn verstärken sollen. Amir Abdijanovic wechselte bis Saisonende leihweise zu seinem Stammverein, Mario Stefel verlässt Altach ganz. Beide sind in der laufenden Saison jeweils nur zu einem Kurzeinsatz in der Bundesliga gekommen.

Salzburg holt neuen Rechtsverteidiger

Meister Salzburg hat mit dem Belgier Ignace van der Brempt einen neuen Rechtsverteidiger unter Vertrag genommen. Wie der Champions-League-Achtelfinalist am Montagabend bekannt gab, kommt der 19-Jährige vom FC Brügge und unterschrieb einen Kontrakt bis Ende Juni 2026. Für Van der Brempt soll Salzburg kolportierte fünf Millionen Euro an den belgischen Spitzenklub überwiesen haben.

Der belgische U21-Teamspieler stand im Herbst in zwölf Ligaspielen und fünf Partien in der Champions League für Brügge auf dem Rasen. Van der Brempt agierte dabei großteils als Wechselspieler.

"Er hat sich beim FC Brügge in den letzten Jahren sehr gut entwickelt und sich aus dem Nachwuchs bis in die erste Mannschaft hochgearbeitet", sagte Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund über den Zugang. Dieser bringe "im Gesamtpaket ausgezeichnete Voraussetzungen mit und passt perfekt in unser Anforderungsprofil". Van der Brempt meinte: "Ich werde sicher ein wenig Zeit brauchen, um mich hier zurechtzufinden. Aber ich habe ein gutes Gefühl und will viel erreichen."

