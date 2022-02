Altach-Test wegen Unwetter abgebrochen

GEPA pictures/ Oliver Lerch

Schweres Unwetter verhinderte den Test für Ludovic Magnin und sein Team

Bundesligist SCR Altach ist um das letzte Testspiel vor dem Start ins Frühjahr umgefallen.

>> Liveticker: SCR Altach gegen Austria Wien

Wie die Vorarlberger bekanntgaben, musste am Donnerstag zum Abschluss des Trainingslagers in Belek die Partie gegen Roter Stern Belgrad von ÖFB-Teamkicker Aleksandar Dragovic nach 20 Minuten beim Stand von 0:0 abgebrochen werden. Grund war ein heftiges Unwetter samt Hagel. Das Tabellenschlusslicht empfängt am 12. Februar Austria Wien.

Da geht nichts mehr. Das Spiel wird nicht wieder angepfiffen.#ALTCZV pic.twitter.com/LB9ertLEao — SCR Altach (@SCRAltach) 3. Februar 2022

apa