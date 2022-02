Auch ohne Baumgart: Modeste schießt Köln zum Sieg

Weis/TEAM2sportphoto via www.imago-images.de

Modeste traf für den 1. FC Köln

Kein Steffen Baumgart, kein Problem: Der 1. FC Köln hat in Abwesenheit seines mit Corona infizierten Trainers seinen sechsten Heimsieg gefeiert und hält die Europacupplätze fest im Blick. Gegen den SC Freiburg gewann der FC 1:0 (1:0) und rückte bis auf einen Punkt an die Breisgauer heran.

Torjäger Anthony Modeste (23.) mit seinem 14. Saisontreffer erzielte das entscheidende Tor für den FC, dessen Erfolg verdient war. Freiburg, das vor 10.000 Zuschauern erst im zweiten Durchgang aufdrehte, verpasste dagegen die Gelegenheit, zumindest vorübergehend einen Champions-League-Platz zu erobern.

Baumgart war am Mittwoch positiv getestet worden, sein Assistent Andre Pawlak vertrat den Chefcoach - und durfte die Entscheidungen während der Partie selbstständig treffen. Während des Spiels gebe es "keinen Kontakt mit Steffen", hatte Pawlak gesagt.

Und zunächst agierte der FC auch ohne die gewohnt emotionalen Impulse Baumgarts höchst souverän. In der Defensive ließ Köln nichts zu, bei Ballgewinnen ging es dann schnell und schnörkellos nach vorne.

Es dauerte jedoch bis zur 22. Minute, ehe Modeste die erste große Möglichkeit zur Führung hatte. Der Kopfball des Franzosen flog dicht vorbei, kurz darauf schloss er einen schönen Konter eiskalt ab.

1. FC Köln zittert bis zum Schluss

Freiburg wirkte auch nach dem Gegentreffer fahrig, es fehlte an Tempo und Ideen, um die Kölner Defensive in Bedrängnis zu bringen. Also musste eine Einzelaktion herhalten: Maximilian Eggestein (45.+2) zog von der Strafraumgrenze ab, FC-Torhüter Marvin Schwäbe parierte den platzierten Schuss stark. Bei der anschließenden Ecke köpfte Philipp Lienhart knapp übers Tor.

Der SC nahm diesen Schwung mit in die zweite Halbzeit und jubelte schnell über den vermeintlichen Ausgleich (50.). Beim Tor des eingewechselten Roland Sallai stand Nico Schlotterbeck jedoch im Abseits und nahm Schwäbe die Sicht. Schiedsrichter Felix Brych gab den Treffer nach Sichtung der Videobilder nicht.

Köln hielt mit viel Leidenschaft dagegen und zwang Freiburg zu Fehlern. Vor allem U21-Nationalspieler Jan Thielmann entnervte Schlotterbeck und Co. und lief immer wieder vehement an. Nach einem Ballgewinn scheiterte Mark Uth an SC-Torhüter Mark Flekken (53.), wenig später musste Schlotterbeck nach einem Schuss von Florian Kainz (57.) für seinen bereits geschlagenen Keeper klären.

Der zweite Kölner Treffer fiel aber in dieser Drangphase nicht, und Freiburg löste sich etwas aus der Umklammerung. Das Spiel blieb umkämpft und temporeich. Einen platzierten Flachschuss von Christian Günter (73.) wehrte Schwäbe sehenswert ab.