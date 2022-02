Leipzig-Boss Mintzlaff rechnet mit Nkunku-Verbleib

Eibner-Pressefoto/Sascha Walther via www.imago-ima

Christopher Nkunku präsentiert sich bei RB Leipzig in Topform

Geschäftsführer Oliver Mintzlaff vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig geht von einem Verbleib von Top-Scorer Christopher Nkunku über den Sommer hinaus aus.

"Der wird auch nächste Saison bei uns spielen, weil er natürlich ein ganz wichtiger Spieler ist", sagte Mintzlaff am Sonntag bei "Sky90". Auf Nachfrage schob er nach: "Im Fußball ist nie was sicher, aber das sind unsere Planungen."

Nkunku, der in Leipzig noch einen Vertrag bis 2024 besitzt, erzielte in bislang 30 Pflichtspielen in der laufenden Saison 18 Tore und legte 13 weitere auf. Zahlreiche internationale Top-Klubs sollen an dem 24 Jahre alten Offensivspieler, der 2019 von Paris St. Germain gekommen war, interessiert sein.

Im Gegensatz zu den Vorjahren plant Mintzlaff derweil, im Sommer keine Leistungsträger abzugeben. "Natürlich sind Spieler wie Dani Olmo, Nkunku oder Andre Silva ganz, ganz wichtige Säulen, die sich bei uns noch weiterentwickeln können und sollen", sagte Mintzlaff, der davon ausgehe, "dass wir mit diesen Spielern in die kommende Saison gehen werden".

Mit Blick auf den vergangenen Sommer schloss Mintzlaff zumindest Abgänge in Richtung München aus: "Wir haben jetzt so viele Geschäfte mit dem FC Bayern gemacht und haben ihnen Julian Nagelsmann für bestimmt zehn Millionen zu wenig verkauft, dass wir uns da sicherlich nicht auf einen Kaffee treffen müssen."

Im Vorjahr waren Dayot Upamecano, Marcel Sabitzer und Trainer Nagelsmann, der rund 20 Millionen Euro gekostet haben soll, von den Sachsen nach München gewechselt.