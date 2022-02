Salzburg im Cup weiter auf Kurs

APA/KRUGFOTO

Kristensen und Co. meisterten die erste Hürde 2022 mit Bravour

RB Salzburg hat die eigene Dominanz im ÖFB-Cup zum Frühjahresstart untermauert. Der Serien-Double-Verteidiger wies den LASK am Sonntag mit 3:1 in die Schranken, feierte im Bewerb den 22. Matchsieg in Folge und buchte souverän das Ticket für das Halbfinale. Coach Matthias Jaissle war mit dem Gebotenen zufrieden. "Es war ein ganz guter Start und bereits nahe an 100 Prozent. In der frühen Phase war die Mannschaft schon sehr gut drauf", resümierte der Deutsche.

Bereits in den ersten Spielminuten war in Wals-Siezenheim der Führungstreffer in der Luft, und obwohl der überraschend in der 13. Minute aus dem Nichts auf der anderen Seite durch Sascha Horvath fiel, ließen sich die Gastgeber nicht aus dem Konzept bringen. "Wir hätten es uns anders vorgestellt, reinzustarten, haben dann aber jeweils zum richtigen Zeitpunkt zugeschlagen. Über 90 Minuten war es ein absolut verdienter Sieg", meinte Salzburg-Kapitän Andreas Ulmer.

Bei den beiden Treffern in Halbzeit eins von Rene Renner (15./Eigentor), der eine Flanke von Benjamin Sesko ins eigene Tor beförderte, und Rasmus Kristensen (41.), die die Wende brachten, war wie beim LASK-Tor das Quäntchen Glück ein gewisser Faktor. Das gab auch Kopfball-Torschütze Kristensen zu. "Es war eine einstudierte Formation, dass ich so laufe und früher als der Verteidiger zum Ball komme, aber es war auch ein wenig Glück dabei. Wie das Tor passiert ist, weiß ich selber nicht so genau", sagte der Däne schmunzelnd.

Es war wohl die spielentscheidende Aktion. "Das Tor hat uns extremen Rückenwind gegeben", wusste Jaissle. Seine Freude darüber war nicht nur deshalb groß. "Ruhende Bälle sind ganz wichtige Momente, wir haben im Training viel gemacht in diese Richtung, den Fokus darauf verschärft." Die Linzer ärgerten sich hingegen sehr darüber. "Wir haben bei der Standardsituation schlecht verteidigt, es war kein gezielter Kopfball", befand LASK-Trainer Andreas Wieland.

Dass gleich nach Wiederbeginn auch noch Nicolas Capaldo (47.) traf, war doppelt bitter für die Gäste. "Dann wird es gegen Salzburg eben schwer. Wir wollten zurückkommen, konnten aber nicht mehr, das war auch der Stärke des Gegners geschuldet. Die Mannschaft hat sich aber nie aufgegeben", meinte der 38-Jährige. Die Salzburger spielten den Sieg ohne Mühe nach Hause. "Zweite Halbzeit haben wir es richtig gut gemacht, da waren wir extrem stabil und wäre das eine oder andere Tor sicher noch möglich gewesen", sagte Jaissle.

Adeyemi fehlte

Drei Treffer waren trotzdem eine starke Ausbeute, wenn man bedenkt, dass Topstürmer Karim Adeyemi wegen einer Mandelentzündung fehlte und Sesko noch vor der Pause am Oberschenkel verletzt ausgetauscht werden musste. "Wir hoffen, dass es nicht allzu schlimm ist, er nicht zu lange ausfällt", so Jaissle. Sesko war ein großer Gewinner der Vorbereitung, traf in jedem Testspiel und insgesamt siebenmal.

Mit dem Ligaduell bei Rapid am Freitag und dem Hinspiel des Champions-League-Achtelfinales gegen Bayern München am 16. Februar stehen zwei weitere Highlights unmittelbar bevor. Danach geht es in der Liga gegen den WAC und beim LASK, ehe im Cup beim WAC um den Finaleinzug gekämpft wird. "Der WAC ist ein schwieriger Gegner, aber wir wollen Cupsieger werden, da müssen wir alle schlagen", sagte Kristensen zur Auslosung.

Die Linzer haben noch Zeit, bis sie im Achtelfinale der Europa Conference League 2022 ins Europacup-Geschehen eingreifen, die volle Konzentration gilt daher der Liga. Da fehlen dem Zehnten vier Zähler auf die Top sechs. "Wir haben vier Endspiele", betonte Tormann Alexander Schlager. Sein Trainer ist nach einem "couragierten Auftritt" guter Dinge. "Die physische Leistung war stabiler als im Herbst, die Mannschaft hat extrem aggressiv gegen den Ball agiert, die Pressinghöhe ist variabler, viel Dynamik und viel Vertikalität. Das macht mich zuversichtlich für die nächsten Spiele." Am Sonntag hat man Austria Klagenfurt zu Gast.

apa