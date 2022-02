LASK stattet drei Jungkicker mit Profiverträgen aus

LASK

Der LASK beförderte drei Talente.

Bundesligist LASK hat drei 18-jährige Nachwuchstalente mit Profi-Verträgen ausgestattet.

Alexander Michlmayr (Rechtsaußen), Marco Sulzner (zentrales Mittelfeld) und Dominik Weixelbraun (Linksaußen) kickten bisher bei den Juniors OÖ in der 2. Liga, für die sie auch weiter als Kooperationsspieler einsatzberechtigt sind. Das gaben die Linzer am Montag in einer Aussendung bekannt.

ℹ️ Die AKA LASK Juniors OÖ-Absolventen Alexander Michlmayr, Marco Sulzner und Dominik Weixelbraun (AKA St. Pölten) unterzeichnen beim LASK und sind als Kooperationsspieler weiterhin für den FC Juniors OÖ einsatzberechtigt! #inundaut — LASK (@LASK_Official) 7. Februar 2022

"Alex, Marco und Dominik konnten in den letzten Wochen ihr Talent in der Vorbereitung unter Beweis stellen. Indem wir die drei unter Vertrag nehmen, setzen wir ein deutliches Zeichen in Richtung Zukunft. Als Klub der Oberösterreicher ist das Heranführen junger heimischer Spieler - insbesondere aus der AKA LASK Juniors OÖ - ein wichtiger Bestandteil unserer Klub-Philosophie", erklärte Sportdirektor Radovan Vujanovic.

apa/nf