Austria holt ÖFB-Nachwuchs-Teamspieler Coco

FK Austria Wien

Lorenzo Coco unterschreibt vorerst leihweise in Wien

Die Wiener Austria hat sich vorerst leihweise bis Sommer die Dienste des 18-jährigen Offensivspielers Lorenzo Coco gesichert.

Er kickte zuletzt in der Regionalliga Mitte in der zweiten Mannschaft der SV Ried und ist aktueller ÖFB-U19-Teamspieler. Bei den Wienern, die eine im Vertrag verankerte Kaufoption besitzen, soll Coco vorerst einmal bei den Young Violets in der zweithöchsten Spielklasse Einsatzminuten sammeln.

✍️ Lorenzo Coco wechselt zu Austria Wien 💜



Der 18-Jährige wird bis Saisonende mit Kaufoption von der SV Ried ausgeliehen.



🗯️ "Ich freue mich auf die Herausforderung. Die gute Arbeit der Austria mit Jungen hat mich überzeugt. Ich hoffe, dass ich mich zeigen kann."#faklive #FAK — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) 7. Februar 2022

apa