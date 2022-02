Michel will bei Union zum Publikumsbliebling aufsteigen

Matthias Koch via www.imago-images.de

Michel will sich "in Herzen der Fans" spielen

Winter-Neuzugang Sven Michel will beim Fußball-Bundesligisten Union Berlin zum Publikumsliebling aufsteigen. "Ich werde mir für den Verein den Arsch aufreißen und hoffe, dass ich in die Herzen der Fans komme", sagte der Angreifer bei einer Medienrunde am Dienstag: "Aber das will ich mir verdienen."

Nach seinem Kurzeinsatz beim Auswärtsspiel beim FC Augsburg (0:2) fiebert Michel seinem Heimdebüt in der Alten Försterei entgegen. "Die Vorfreude ist riesig", sagte der 31-Jährige mit Blick auf das Duell am Sonntag (15:30 Uhr/DAZN) gegen den Tabellenzweiten Borussia Dortmund.

Dass der BVB aufgrund der 2:5-Klatsche gegen Bayer Leverkusen angeschlagen ist, glaubt Michel jedoch nicht: "Davon sollten wir uns nicht blenden lassen. Borussia Dortmund ist eine Bomben-Mannschaft, da kommt eine Gewalt auf uns zu."

Die Vergleiche mit dem zum VfL Wolfsburg abgewanderten Max Kruse kann Michel verstehen, auch wenn er sie nicht mag. Der Hype darum sei normal, "in Paderborn war auch ein kleiner Hype", sagte er mit Verweis auf seine 14 Saisontore und sieben Vorlagen für den Zweitligisten.

Seine Qualitäten wolle er auch bei den Eisernen einbringen. Er sei ein "sehr robuster Spieler, ich habe gute Laufwege in die Tiefe und kann Bälle gut festmachen", zählte Michel auf: "Union und ich - das kann gut klappen."