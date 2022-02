Salzburg will Rapid-Spiel nicht verschieben

APA/KRUGFOTO

Bei Rapid gegen Salzburg werden Ränge noch nicht voll sein

Salzburg hat sich gegen die Verschiebung des Frühjahresauftakts der Bundesliga bei Rapid am Freitagabend ausgesprochen. Die Wiener hatten eine solche auf das Wochenende anvisiert.

Aufgrund der Aufhebung der Personenobergrenze bei Freiluftveranstaltungen durch die Bundesregierung ab Samstag dürfte Rapid die Heimpartie dann vor mehr als nur 2.000 Besuchern austragen.

"Der Antrag des SK Rapid ist für uns grundsätzlich nachvollziehbar. Aber im Sinne einer professionellen Vorbereitung auf unser außergewöhnliches Champions-League-Achtelfinale gegen den FC Bayern München wäre eine so kurzfristige Spielverschiebung aus sportlicher Sicht nicht zu verantworten", schrieb Salzburg in einem Statement. Sowohl der Trainingsplan als auch organisatorische Aspekte seien auf die Partie gegen die Bayern am kommenden Mittwoch abgestimmt.

apa