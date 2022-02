Hütter bezweifelt Fairness von Play-offs

APA/dpa

Hütter sieht Modusänderungen in der deutschen Liga skeptisch

In der deutschen Bundesliga wird über die mögliche Einführung eines Play-offs zur Krönung des Meisters debattiert. Borussia Mönchengladbachs Trainer Adi Hütter stünde dieser kritisch gegenüber. "Grundsätzlich kann man alles mal überdenken und überlegen. Aber ich weiß nicht, ob es fair ist, wenn der Vierte, der nach 34 Runden vielleicht 15 Punkte hinter dem Ersten ist, noch Meister werden kann", sagte der Vorarlberger am Donnerstag.

Hütter verwies auf das in Österreich seit 2018 umgesetzte Modell mit einer Punkteteilung nach dem Grunddurchgang. "Wir haben es in Österreich ja schon länger, dass die Liga nach 22 Spielen geteilt wird in ein oberes und ein unteres Play-off." In Deutschland kann man sich aber offenbar sogar einen K.o.-Modus vorstellen.

Die neue Chefin der deutschen Fußball-Liga, Donata Hopfen, hatte Play-offs ins Gespräch gebracht. Oliver Kahn, Vorstand von Serienmeister Bayern München erklärte, er finde es "spannend, über neue Modelle nachzudenken".

apa