Neuer-Ersatz Ulreich: "Ich bin bereit"

AFP/SID/CHRISTOF STACHE

Sven Ulreich springt am Samstag für Manuel Neuer ein

Nach dem Ausfall von Kapitän Manuel Neuer sieht sich Bayern Münchens Ersatztorwart Sven Ulreich gerüstet.

>> Zum Liveticker: Bochum gegen Bayern

"Man bereitet sich jede Woche auf einen möglichen Einsatz vor, damit man ready ist. Es ist auf jeden Fall gut, dass ich vor ein paar Wochen schon einmal gespielt habe. Ich bin bereit für das Spiel", sagte der 33-Jährige vor dem Auswärtsspiel beim VfL Bochum am Samstag (15.30 Uhr).

🗣️ "Man bereitet sich jede Woche auf einen möglichen Einsatz vor, damit man ready ist. Es ist auf jeden Fall gut, dass ich vor ein paar Wochen schon einmal gespielt habe. Ich bin bereit für das Spiel."



Sven #Ulreich im Interview vor #BOCFCB. 👇🎥 pic.twitter.com/qIc1PVhYJv — FC Bayern München (@FCBayern) 11. Februar 2022

Neuer ist am vergangenen Sonntag am rechten Knie operiert worden und fällt einige Wochen aus. Für Ulreich steht der dritte Pflichtspieleinsatz in dieser Saison bevor. "Wenn du weißt, dass du am Wochenende zum Einsatz kommst, hast du noch einmal einen anderen Fokus auf das Spiel", sagte er auf der Vereinsseite.

sid