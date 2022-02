Profi-Fußballer: Ihr Einkommen und wofür sie es ausgeben

unknown

Profi-Fußballer geben ihr Einkommen für kuriose Anschaffungen aus

Einige Fußballprofis verdienen durch ihre sportliche Leistung viel Geld. Das Einkommen wird von den weltbesten Sportlern nicht unbedingt in die Zukunftsvorsorge investiert. Vielmehr wird es für Luxusartikel und ausgefallene Einzelstücke ausgegeben.

Daher geraten die Gehälter der Profikicker immer wieder in den Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit. Wir zeigen die kuriosesten Investitionen und nehmen die Gehälter der Fußballspieler unter die Lupe.

Luxus-Objekte

Wer Geld zur Verfügung hat, gibt es gern für schöne, exquisite Produkte aus. So auch die Profi-Fußballer. Die ersten Anschaffungen nach großen Fußballspielen, bei denen die ganze Welt mitfieberte, sind meist Luxus-Limousinen und edler Schmuck für die Partnerin. An den Handgelenken der Profi-Fußballer sind oft teure Uhren zu sehen.

Dabei haben die Sportasse ihre eigenen Vorlieben. Die einen tragen zeitlos klassische Uhren, die anderen richten sich nach aktuellen Trends. Auch für Normalverbraucher sind Qualitätsmarken wie die Breitling Sport-Uhren wieder interessanter geworden. Schließlich sehen qualitative Uhren nicht nur gut am Handgelenk aus, sondern sind auch eine finanzielle Anlage, die nicht an Wert verliert.

Doch es gibt noch exklusivere Luxus-Ausstattungen. Mario Bolatelli hat nicht nur einen Bentley in Camouflage-Farben vor seinem Haus. Er ließ während seiner Zeit beim AC Mailand beispielsweise einen mannshohen Brunnen mit vergoldeten Verzierungen auf seinem Grundstück aufstellen.

Noch interessanter ist aber, welche Immobilienkäufe die Weltstars des Fußballs tätigen. Zlatan Ibrahimovic nennt eine Kirche in Stockholm sein Eigen. Dafür gab er knapp 12 Millionen Euro aus. Der Engländer Michael Owen erwarb in Liverpool eine eigene Straße. Die Sackgasse inklusive der fünf darin liegenden Häuser hat er für seine Familie und sich selbst gekauft. Doch wozu eine Straße kaufen, wenn man auch eine komplette Insel besitzen kann? Der Norweger Arne Larsen Økland ist stolzer und einziger Besitzer der Insel Hillesøy.

Kuriose Ausgaben

Was die Weltstars des Fußballs außerhalb der Spiele mit ihrem Leben anfangen, verfolgen Millionen von Fans. So hat Cristiano Ronaldo als Erster die Marke von 400 Millionen Abonnenten auf Instagram geknackt. Einst sorgte er mit der Anschaffung einer Kältekammer für Aufsehen. Die Kammer regeneriert die beanspruchten Muskeln und kostete über 40.000 Euro. Auch einen Privatjet und ein eigenes Museum leistete sich der weltbekannte Portugiese.

William Gallas, ehemaliger französischer Nationalspieler, legte sich einen besonderen Mercedes zu. Für 500.000 Euro wurde das Luxus-Auto vollverchromt. Der ehemalige Fußballspieler Rafael van der Vaart aus den Niederlanden zahlte eine sechsstellige Summe für eine eigene Lounge beim HSV. Der VIP-Platz sollte Freunden und Familie zugutekommen. Doch warum in einen Zuschauerraum investieren, wenn man auch eine gewinnbringende Ressource erwerben kann? Didier Drogba besitzt fünf Prozent der Anteile an einer Goldmine an der Elfenbeinküste.

Einkommen von Weltfußballern

Die bekanntesten Fußballspieler verdienen unvorstellbare Summen pro Monat. Christiano Ronaldo kann monatlich mit zwei Millionen Gehalt rechnen. Lionel Messi hat ein Jahresgehalt von 16 Millionen Euro, für Zlatan Ibrahimovic gibt es 15 Millionen pro Jahr. Zusätzlich zum Gehalt profitieren Profi-Fußballer von Werbeeinnahmen, die etwa genauso viel wie das Gehalt einbringen. Damit haben die Fußball-Stars ein höheres Einkommen als Kanzler oder Minister. Warum verdienen die berühmtesten Fußballer so viel mehr als durchschnittliche Arbeitnehmer?

Die Antwort findet sich in der Markenpolitik der Fußballvereine. Nimmt ein Verein einen Star-Spieler unter Vertrag, steigt auch die Qualität der Mannschaftskollegen. Dadurch wird der Verein wettbewerbsfähiger. Zudem ziehen weltbekannte Kicker das öffentliche Interesse auf sich. Das erhöht die Zuschauerzahlen und den Markenwert des jeweiligen Vereins.

Die Gehälter in der Bundesliga

Die Gehälter in der ersten Liga sind deutlich niedriger als die der Weltstars, mit durchschnittlich 30.000 Euro monatlich aber immer noch sehr hoch. In der dritten Liga liegen die Gehälter nur mehr zwischen 2.500 und 10.000 Euro im Monat. Außerhalb der Promi-News scheint das Leben von Fußballprofis jedoch weniger glamourös als angenommen. Einer Studie zufolge haben Profifußballer mit teils geringem Einkommen, kurzen Vertragslaufzeiten und spät eingehenden Zahlungen zu kämpfen. Dies führt zu finanzieller Unsicherheit. In der Regionalliga kann das Fußballspielen lediglich als Nebenerwerb ausgeübt werden, da die die Vereine teils nur 200 Euro pro Monat ausbezahlen können.

Fazit

Die Einkommensklassen in der Welt des Fußballs haben ihre Höhen und Tiefen. Während weltbekannte Fußballer unvorstellbare Summen verdienen, können Spieler in der zweiten und dritten Liga mit ihrem Einkommen oft nur die Lebenserhaltungskosten decken. Dieser klaffende Unterschied führt dazu, dass die Bestbezahlten in Immobilien und andere Anlageobjekte investieren und Fußballer auf Regionalebene einem anderen Broterwerb nachgehen müssen.