Margreitter und Kvasina treffen in der Schweiz

APA/KEYSTONE

Margreitter jubelt über Tor gegen Young Boys

Die Österreicher Georg Margreitter und Marko Kvasina sind am Sonntag in der Schweizer Super League als Torschützen in Erscheinung getreten.

Margreitter erzielte beim Heim-2:2 seines Grasshopper Club Zürich gegen die Young Boys Bern in der 60. Minute das zwischenzeitliche 1:1.

Der in der 64. Minute eingewechselte Kvasina schoss in der 86. Minute das 1:1 für den FC Luzern bei Servette. Der Ex-Austrianer war erst am Dienstag leihweise von Oostende geholt worden.

apa