WAC-Profi Stratznig fällt wochenlang aus

APA/KRUGFOTO/DANIEL KRUG

Stratznig muss wegen Knöchelverletzung pausieren

Bundesligist WAC muss einige Wochen auf Kai Stratznig verzichten.

Der 19-jährige Mittelfeldspieler erlitt am Sonntag bei der 0:2-Auswärtsniederlage gegen Red Bull Salzburg einen Bänderriss im Knöchel. Stratznig kam in der laufenden Saison in 17 Bundesligaspielen zum Einsatz und war viermal Teil der Starelf. Dazu kommen noch vier Einsätze im ÖFB-Cup. Ein Treffer gelang dem Mittelfeldspieler in der aktuellen Spielzeit noch nicht.

𝐂𝐎𝐌𝐄 𝐁𝐀𝐂𝐊 𝐒𝐓𝐑𝐎𝐍𝐆𝐄𝐑! 🤕🍀

Kai #Stratznig zog sich im Spiel gegen Salzburg einen Bänderriss im Knöchel zu und wird für einige Wochen ausfallen. Gute Besserung und werde schnell wieder fit, Stratze! 💪🏻 — Wolfsberger AC (@WolfsbergerAC) 23. Februar 2022

apa/red