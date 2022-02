Nächster Coronafall bei Hertha BSC

unknown

Torhüter Alexander Schwolow wird der Hertha BSC wohl gegen den SC Freiburg fehlen

Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist Hertha BSC muss kurz vor dem Bundesliga-Spiel beim SC Freiburg am Samstag (15:30 Uhr/Sky) den nächsten coronabedingten Ausfall verkraften. Wie der Verein am Donnerstag auf einer Pressekonferenz mitteilte, wurde Torhüter Alexander Schwolow ebenfalls positiv auf das Coronavirus getestet und wird wohl nicht zur Verfügung stehen.

"Klar wäre es gut gewesen, wenn Alex hätte spielen können", sagte Trainer Tayfun Korkut und ergänzte: "Ich kann ihnen sagen, die, die dahinter sind, sind heiß". Als Ersatz kommen Nils Körber und Marcel Lotka infrage. Abschließend entschieden sei noch nichts, sagte der Hertha-Trainer.

Etwas entspannt hat sich die Coronasituation an anderer Stelle im Kader. Abwehrspieler Maximilian Mittelstädt und Mittelfeldspieler Jurgen Ekkelenkamp konnten am Donnerstag nach überstandener Infektion wieder am Training teilnehmen. Die beiden hatten gegen RB Leipzig (1:6) am Sonntag wie auch Kevin-Prince Boateng, Marvin Plattenhardt, Lukas Klünter, Dong-Jun Lee, Niklas Stark und Suat Serdar aufgrund positiver Tests gefehlt.

Angesichts der Lage müsse Korkut bei allen Entscheidungen "bis zum letzten Moment warten". Kapitän Dedryck Boyata sei nach seiner Verletzung "mit Sicherheit wieder eine Option".

Die stark von Corona gebeutelten Berliner "wollen aber nicht jammern", sagte Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic: "Wir versuchen die Jungs so gut wie möglich vorzubereiten und dann ab in den Kampf."

Hertha ist mit 23 Zählern Tabellen-15. Das Wichtigste sei, "dass wir nicht unruhig werden", sagte Korkut. Das Gefühl habe er aber auch "überhaupt nicht". Der 47-Jährige spüre "Zusammenhalt und dass alle die Situation jetzt annehmen".