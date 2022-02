Bobic drückt Menschen in der Ukraine sein Mitgefühl aus

AFP/POOL/SID/INA FASSBENDER

Fredi Bobic äußert sich zur Lage in der Ukraine

Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC hat sich angesichts der Lage in der Ukraine betroffen gezeigt.

"Ich denke immer an die, die mit der Sache wenig zu tun haben und dann in Mitleidenschaft gezogen werden", sagte Bobic am Donnerstag auf einer Pressekonferenz.

Das seien "die Menschen, die einfach nur ihr Leben leben wollen und auch in Freiheit leben wollen". Die Situation mache ihn "traurig", sagte Bobic: "Krieg ist immer Mist."