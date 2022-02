Nürnberg verkürzt Rückstand nach oben

Fotostand / Voelker via www.imago-images.de

Der 1. FC Nürnberg hat sich mit dem zweiten Sieg in Folge wieder näher an die Aufstiegsplätze in der 2. Bundesliga herangebracht.

Der Club gewann beim abstiegsbedrohten Ex-Bundesligisten Hansa Rostock mit 2:0 (1:0).

Pascal Köpke (34.) köpfte das Führungstor für die Franken, nachdem zuvor Rostocks Keeper Markus Kolke einen Foulelfmeter von Taylan Duman parierte hatte. Den Abpraller beförderte Köpke über die Linie. Nils Fröling hatte den Strafstoß durch ein Foul an Duman verursacht.

Duman (63.) war dann allerdings in der zweiten Hälfte treffsicherer und erhöhte auf 2:0.

Der FCN hat jetzt 39 Punkte auf dem Konto und ist Tabellensechster. Die Norddeutschen rangieren hingegen mit 25 Punkten zählergleich mit dem SV Sandhausen unmittelbar vor Relegationsrang 16.

Die Nürnberger mussten gleich sechs Spieler aufgrund von Verletzungen bzw. Erkrankungen ersetzen. Trotzdem zeigte das Team die klarere Spielanlage und war auch technisch überlegen. Rostock, das seit drei Spielen ohne Sieg ist, spulte ein großes Laufpensum ab.

Die erste Chance besaß der FC Hansa durch einen Kopfball von John Verhoek (5.), der allerdings über die Latte strich. Vier Minuten später zwang Asger Sörensen per Kopf Kolke zu einer ersten Glanzparade.