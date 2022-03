Darmstadt legt im Aufstiegskampf vor

APA/dpa

ÖFB-Legionär Matthias Honsak durfte sich über einen vollen Erfolg freuen

Der SV Darmstadt hat im Aufstiegskampf der 2. deutschen Bundesliga vorgelegt.

>> Spielbericht: SV Darmstadt 98 gegen 1. FC Heidenheim 1846

Der Club setzte sich am Freitagabend nach einem 0:2-Rückstand gegen den 1. FC Heidenheim noch mit 3:2 durch und schaffte vorerst den Sprung an die Tabellenspitze. Im Einsatz waren auch Mathias Honsak (bis 69.) und die beiden erst in der 87. Minute eingewechselten "Joker" Emir Karic und Nemanja Celic. Darmstadt liegt zwei Punkte vor Bremen, das am Sonntag Dynamo Dresden empfängt.

Darmstadt sorgte dank späten Toren von Aaron Seydel (77.), Phillip Tietz (81.) und Tim Skarke (83.) noch für die Wende. Christian Kühlwetter (17.) und Robert Leipertz (61.) trafen für die mittlerweile vier Partien sieglosen und auf Rang sieben liegenden Gäste, bei denen Konstantin Kerschbaumer nicht zum Zug kam. Holstein Kiel verlor mit dem ab der 63. Minute spielenden Benedikt Pichler gegen den SC Paderborn mit 3:4.

apa