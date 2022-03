FC Augsburg bangt um Uduokhai

unknown

Wieder Verletzungspech: Felix Uduokhai (r.) vom FC Augsburg

Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat den 1:0-Erfolg bei Arminia Bielefeld womöglich teuer bezahlt.

Abwehrspieler Felix Uduokhai knickte in der ersten Halbzeit bei einem Zusammenprall mit Patrick Wimmer um, der 24-Jährige konnte in der Folge nicht weiterspielen. Trainer Markus Weinzierl ging am Freitagabend von einer Bänderverletzung aus.

"Das Sprunggelenk ist sofort dick geworden. Wir müssen schauen, wie viel kaputt ist", sagte Weinzierl und ergänzte: "Ich hoffe, dass es nur ein Band ist, dann wird es wieder schneller gut werden, aber das werden wir in den nächsten Tagen sehen."

Für Uduokhai deutet sich damit ein weiterer Eintrag in seiner langen Krankenakte an. Zuletzt hatten den Defensivspieler bereits ein Sehnenabriss im Oberschenkel sowie eine Corona-Infektion zum Zuschauen gezwungen. Uduokhai bestritt erst neun Saisonspiele.