Boyd mit Kaffee und Mettbrötchen zum FCK-Matchwinner

IMAGO/Teresa Kröger

Terrence Boyd schoss den 1. FC Kaiserslautern am Samstag zum Sieg

Terrence Boyd hat in seiner Fußball-Karriere schon einiges erlebt. Aber der Ablauf am Samstag war dann doch etwas ganz Besonderes für den 31-Jährigen vom 1. FC Kaiserslautern, der mit seinem Tor (78.) zum Matchwinner beim 1:0 (0:0) beim VfL Osnabrück avancierte.

Noch interessanter war nämlich, was Boyd am Samstagmorgen erlebte. "Das war ein Tag, den hatte ich in meiner Karriere auch noch nicht", sagte Boyd bei "MagentaSport". Der Routinier konnte sich nach einer COVID-19-Infektion nämlich kurzfristig und unverhofft vor dem Spiel freitesten.

Um 8:00 Uhr am Samstagmorgen musste sich der langjährige Profi des Halleschen FC und von Darmstadt 98 nochmals testen. "Ich war dann natürlich ohne Frühstück beim Arzt und dann negativ", berichtete er.

Mit Sportdirektor Thomas Hengen sei er dann zum Spiel nach Osnabrück nachgefahren. Es stellte sich aber ein Hunger- und Durstgefühl ein. Boyd: "Ich habe zwei Kaffee getrunken und ein Mettbrötchen gegessen."

Die für Hochleistungssportler eher ungewohnte Stärkung half, Boyd bescherte den Roten Teufeln mit seinem Treffer drei Punkte im Aufstiegsrennen: "Jetzt haben wir echt gewonnen, und ich habe getroffen. Das ist natürlich ein Tag, den ich mir so nicht vorgestellt habe."