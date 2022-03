Popp feiert Comeback bei klarem Wolfsburg-Sieg

IMAGO/foto2press/Oliver Baumgart

Zurück auf dem Platz: Alexandra Popp

Alexandra Popp hat nach über zehnmonatiger Zwangspause ihr Comeback in der Frauenfußball-Bundesliga gefeiert.

Mit der DFB-Kapitänin in der Startelf besiegte der Vizemeister VfL Wolfsburg den SC Freiburg 4:1 (1:0) und setzte sich mit 35 Punkten zunächst an die Spitze vor Bayern München (34). Der Titelverteidiger kann aber am Nachmittag gegen den Aufsteiger 1. FC Köln nachziehen.

Popp hatte aufgrund einer Knorpelverletzung im Knie und anschließend zwei Operationen seit April 2021 kein Pflichtspiel mehr absolviert.

Dominique Janssen (15., Handelfmeter), Pauline Bremer (48.), Rebecka Blomqvist (51.) und Tabea Waßmuth (59.) trafen für Wolfsburg, für Rückkehrerin Popp war nach der ersten Hälfte Schluss. Hasret Kayikci (79.) erzielte den SCF-Anschlusstreffer.

Im Abstiegskampf verbuchte der SC Sand durch ein 4:1 (2:0) beim direkten Konkurrenten Carl Zeiss Jena seinen ersten Saisonsieg.