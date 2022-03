Salzburg - Sturm zum Auftakt der Meistergruppe

GEPA pictures/ Michael Meindl

Die Paarungen für die Meister- und Qualifikationsgruppe sind ausgelost

In der Bundesliga-Auslosung zur anstehenden Meister- und Qualifikationsgruppe haben sich spannende Begegnungen ergeben. So kommt es beim Auftakt im oberen Play-off zum Duell zwischen Meister Red Bull Salzburg und dem ersten Verfolger Sturm Graz.

>> Übersicht der Meistergruppe 2021/22

Wiener-Derby am 20. März

Zum Auftakt der Meistergruppe kommt es am Sonntag zum Duell zwischen Tabellenführer Red Bull Salzburg und Verfolger Sturm Graz. Das ergab die Bundesliga-Auslosung am heutigen Montag. Zudem treffen Austria Klagenfurt und der SK Rapid nach dem Abschluss im Grunddurchgang nur eine Woche später im Wörthersee-Stadion wieder aufeinander und die Wiener Austria hat ein Heimspiel gegen den WAC. Das erste Wiener-Derby findet am 20. März im Allianz-Stadion statt.

In der Qualifikationsgruppe bekommt es Schlusslicht Altach am Samstag zum Start mit dem TSV Hartberg zu tun. Die Admira trifft auf die SV Ried und der LASK hat ein Heimspiel gegen die WSG Tirol vor der Brust. Aufgrund der Europacupteilnahme der Linzer findet diese Partie aber erst am Sonntag statt. Die erste Runde geht am 12./13. März über die Bühne, abgeschlossen wird die Saison am 21. Mai.

>> Übersicht der Qualifikationsgruppe 2021/22

red