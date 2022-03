unknown

IOC-Präsident Thomas Bach würdigt Egidius Braun

Nach dem Tod von Egidius Braun hat Präsident Thomas Bach vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) vor allem das gesellschaftliche Engagement des ehemaligen Präsidenten des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) gewürdigt.

"Egidius Braun war das soziale Gewissen des deutschen Fußballs. Er hat die gesellschaftliche Verantwortung des Sports erkannt und gelebt", sagte Bach: "Er war ein weitblickender Gestalter, der stets die zukünftigen Herausforderungen und Strukturen bereits im Auge hatte. Persönlich habe ich die Begegnungen mit ihm und seinen freundschaftlichen, ehrlichen Rat immer sehr geschätzt."

Braun war in der Nacht zum Mittwoch im Alter von 97 Jahren gestorben. Der Aachener stand von 1992 bis 2001 an der Spitze des größten Einzelsportverbandes der Welt.

Weitere Stimmen zum Tod von Egidius Braun:

Bernd Neuendorf (DFB-Präsident): "Egidius Braun hat das soziale Engagement fest in der DNA und der Satzung unseres Verbandes verankert. Es ist und bleibt sein Verdienst, dass der DFB sich seit Jahrzehnten auf vielfältige Weise mit gesellschaftlichen Programmen engagiert, insbesondere auch mit der Egidius Braun gewidmeten DFB-Stiftung, die unter anderem schon seit 2001 Hilfsprojekte in der Ukraine fördert."

Heike Ullrich (designierte DFB-Generalsekretärin): "Wir alle im DFB, seinen Tochtergesellschaften und Stiftungen tragen Trauer. Als Ausdruck der Dankbarkeit und des Respekts werden wir anregen, dass es am kommenden Wochenende vor allen Fußballspielen in Deutschland eine Gedenkminute gibt. Fußball-Deutschland verneigt sich auf diese Weise vor einem großen Präsidenten in der Geschichte unseres Verbandes, dem wir alle zu allergrößtem Dank verpflichtet sind."

Stephan Grunwald (DFB-Schatzmeister): "Als DFB-Schatzmeister verantwortete Egidius Braun insgesamt 15 Jahre die Finanzen unseres Verbandes und hat in dieser Tätigkeit Maßstäbe für verantwortungsvolles Wirtschaften aber auch verantwortliches Verbandshandelns gesetzt, die immer noch die Grundlage unseres Agierens sind."

Hans-Joachim Watzke (Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Fußball Liga): "Egidius Braun war der Grandseigneur des deutschen Fußballs. Ein national wie international respektierter, weltgewandter Mann, der sich immer auch für die Schwächeren eingesetzt und sich über viele Jahre den Ruf erworben hat, dass auf sein Wort stets Verlass ist."

Reinhard Rauball (ehemaliger DFL-Präsident): "Mit Egidius Braun hat mich viele Jahre eine persönliche Freundschaft verbunden. Es war immer sehr beeindruckend zu sehen, mit welcher Hingabe er sich sozial engagiert hat. Ich durfte selbst einst ein Projekt besuchen, dass er mit der Egidius Braun Stiftung in Mexiko ins Leben gerufen hat und weiß genau, dass man im In- und Ausland nach wie vor mit Hochachtung über das spricht, was er geleistet hat."