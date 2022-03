Droht der Absturz? Gladbach und die vielen Fragezeichen

IMAGO/Harry Langer/DeFodi Images

Quo vadis, Borussia Mönchengladbach?

Borussia Mönchengladbach steht ein "großer Umbruch" bevor. Doch die Elf vom Niederrhein braucht zuvor weitere Punkte für den Klassenerhalt.

Die Erinnerungen an die vergangenen Fußball-Feiertage sind noch immer frisch - umso grauer wirkt die Gegenwart am Niederrhein. Im März 2021 traf Borussia Mönchengladbach in der Champions League auf Manchester City, wähnte sich auf dem Sprung in die europäische Spitze und träumte von Titeln.

Ein Jahr später geht es am Freitag (20:30 Uhr/DAZN) beim VfL Bochum um Punkte für den Bundesliga-Klassenerhalt. Und die Zukunft ist ungewiss.

"Es steht der große Umbruch bevor, allerdings mit erheblich geringeren finanziellen Möglichkeiten als in den letzten Jahren", sagte Kaderplaner Steffen Korell im Interview mit dem Magazin "11Freunde" und kündigte an: "Wir werden verkaufen, ohne gleichwertig ersetzen zu können."

Gladbach: Zahlreiche Stars vor dem Abgang

Die Verträge einiger einst hochgehandelter Leistungsträger wie Alassane Pléa, fünfmaliger Torschütze der vergangenen Königsklassensaison, Marcus Thuram, Breel Embolo oder Ramy Bensebaini laufen 2023 aus.

Denis Zakaria ist bereits weg, für weit weniger Geld als erhofft. Matthias Ginter geht ablösefrei und folgt damit dem langjährigen Erfolgsmanager Max Eberl, dessen Ära im Januar endete. Umbruch bedeutet in Gladbach Neuanfang.

Dafür muss der fünfmalige Meister das Undenkbare zunächst verhindern. Der Sieg über Hertha BSC am vergangenen Wochenende (2:0) brachte Luft im Tabellenkeller, doch zu sicher darf sich niemand sein.

"Die Jungs erkennen in Spielen manchmal die Gefahr nicht. Man kann nicht jede Situation spielerisch lösen, manchmal muss man dem Gegner weh tun, wenn man Erfolg haben will", sagte Trainer Adi Hütter, der nach seinem positiven Coronatest auch in Bochum fehlen wird.

Kramer fordert Rückkehr zur Demut

Routinier Christoph Kramer sieht noch ein anderes Problem, eines, das mit den Erfolgen der Vergangenheit zusammenhängt. "Uns als Mannschaft ist die Demut abhandengekommen, richtig einzuschätzen, auf welchem Level wir uns bewegen", sagte er.

Demut, die es bei den heimstarken Bochumern braucht, auch wenn der VfL mit Corona-Ausfällen zu kämpfen hat. Cristian Gamboa, Milos Pantovic und Robert Tesche meldeten sich zuletzt ab.

Bei Gladbach wird neben Trainer Hütter, der auf der Bank von seinem Co Christian Peintinger ersetzt wird, auch Nico Elvedi fehlen. Für ihn könnte Winter-Zugang Marvin Friedrich in die Startelf rücken.

Ab Sommer werden dann die Jungen Verantwortung übernehmen müssen. Wie der hochveranlagte Kouadio Kone (20), von dem Peintinger am Mittwoch schwärmte: "Er nimmt bereits jetzt eine wichtige Rolle ein. Ich glaube aber, dass er auch noch Entwicklungspotenzial hat."

Auch Joe Scally (19) oder Luca Netz (18) sind bereits Teil der Stammelf und Hoffnungsträger für den angekündigten Umbruch.