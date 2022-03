Vollauslastung: Köln gegen den BVB vor 50.000 Zuschauern

Rolf Vennenbernd

Der 1. FC Köln setzt auf die Unterstützung seiner Fans

Der 1. FC Köln kann sein Heimspiel gegen Borussia Dortmund vor vollen Rängen bestreiten.

Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, wurde für das Duell mit dem Tabellenzweiten am Sonntag (19:30 Uhr) eine Vollauslastung des Stadion mit 50.000 Besuchern genehmigt.

Nachdem in einer ersten Vorverkaufsphase bereits 37.500 Tickets an Dauerkarteninhaber und Effzeh-Mitglieder gegangen waren, hat der FC den Verkauf von 12.500 weiteren Tickets an Mitglieder gestartet.

Die Karten werden an vollständig geimpfte oder genesene Personen (2G-Plus-Regel) vergeben.