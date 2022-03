Austria bindet Wustinger und Kreiker, Ausfall beim LASK

Austria Wien

Die Austria verlängerte mit zwei Youngsters.

Bundesligist LASK muss in den kommenden Wochen ohne seinen Innenverteidiger Filip Twardzik auskommen.

Wie die Linzer am Dienstag mitteilten, erlitt der Tscheche im Spiel gegen Hartberg (0:0) am Sonntag einen Bänderriss im linken Sprunggelenk zugezogen und fällt "voraussichtlich sechs Wochen" aus.

Personalnews kamen indes von der Wiener Austria. Die "Veilchen" statteten ihre Jungkicker Dario Kreiker und Florian Wustinger mit langfristigen Verträgen bis 2026 aus.

✍️ Dario Kreiker verlängert vorzeitig bis 2026 💜



🗯️ "Ich bin sehr glücklich darüber. Der langfristige Vertrag unterstreicht die Wertschätzung des Klubs. Einige Kollegen wie Leo Ivkic & Ziad El Sheiwi haben gezeigt, dass für Junge alles möglich ist."#Kreiker2026 #faklive #FAK — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) 22. März 2022

Der 19-jährige Kreiker kam im Frühjahr auf zwei Kurzeinsätze, so wie der 18-jährige Wustinger war er im Herbst im Mittelfeld der Young Violets in der 2. Liga im Einsatz. Wustinger, der im Oberhaus bisher einmal eingewechselt wurde, laboriert aktuell an einer Bänderverletzung.

apa