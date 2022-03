Ried verlängert mit Verteidiger Plavotic

APA/EXPA/ROLAND HACKL

Plavotic hat in Ried bis 2024 verlängert

Bundesligist SV Ried hat den bis 2023 laufenden Vertrag mit Tin Plavotic vorzeitig um ein Jahr bis 2024 verlängert.

Der 24-jährige Verteidiger war im Mai 2021 vom FAC ins Innviertel gewechselt und hat in der laufenden Saison 22 Bundesligaspiele absolviert.

"Tin Plavotic hat die Umstellung von der 2. Liga in die Bundesliga problemlos bewältigt. Er ist bereits im ersten Jahr ein Leistungsträger in unserer Mannschaft geworden und wird auch in der nächsten Saison ein wichtiger Baustein unserer Defensive sein. Mit seinen starken Leistungen hat er das Interesse anderer Vereine auf sich gezogen und deshalb freut es uns alle sehr, dass wir uns mit Tin Plavotic über eine vorzeitige Verlängerung seines Vertrags einigen konnten", sagte der Sportliche Leiter Thomas Reifeltshammer.

Plavotic freute sich ebenfalls über die Vertragsverlängerung: "Ich fühle mich in Ried sehr wohl. Ich spüre vom Verein, dass sie mit mir zufrieden sind und mit mir längerfristig planen wollen. Deshalb ist mir die Entscheidung nicht schwergefallen, den Weg gemeinsam weiterzugehen. Ich freue mich sehr, dass es mit Ried so gut geklappt hat und dass ich so schnell in der Bundesliga angekommen bin. Wir haben eine super Mannschaft mit sehr viel Potential."

apa/nf