Leverkusen mit Nullnummer in Bochum

APA/AFP

Unglücksrabe Diaby schoss sich selbst an

Bayer Leverkusen hat im Rennen um die Champions-League-Qualifikationsplätze in der deutschen Bundesliga unerwartet Punkte liegen gelassen.

Die Werkself musste sich am Sonntagnachmittag bei Aufsteiger VfL Bochum mit einem torlosen Unentschieden begnügen und verpasste es, in der 29. Runde den dritten Platz zu festigen. In der 65. Minute vergab Moussa Diaby für die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane kurios einen Foulelfmeter.

Der französische Nationalspieler rutschte beim Anlauf weg, schoss sich dabei selbst am Standbein an, wodurch das Tor nicht zählte. Leverkusen hat die Qualifikation für die Königsklasse aber weiter selbst in der Hand. Julian Baumgartlinger kam nicht zum Einsatz. Die Bochumer haben fünf Spiele vor Saisonende derweil zehn Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.

