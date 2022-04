Rangnick fordert bei United Wiederaufbau

APA/AFP

Manchester-Trainer Ralf Rangnick sieht Klopp als gutes Beispiel

Trainer Ralf Rangnick glaubt nicht, dass Manchester United in der englischen Meisterschaft eine ähnliche Durststrecke wie Liverpool mit 30 Jahren ohne Titel droht. "Das wird nicht passieren, weil es ziemlich offensichtlich ist, was sich ändern muss", sagte der 63-jährige United-Interimscoach vor dem Duell mit den von Jürgen Klopp betreuten Reds am Dienstag an der Anfield Road in Liverpool. "Es muss einen Wiederaufbau für die Zukunft geben", forderte Rangnick laut BBC.

Klopp hatte mit Liverpool 2020 den ersten Meistertitel in der Premier League seit 1990 geholt und im Jahr davor auch die Champions League gewonnen. Für United, das zuletzt 2013 Meister im Mutterland des Fußballs war, geht es in der laufenden Serie darum, unter die Top Vier und damit doch noch in die Königsklasse zu kommen.

Einen Neuaufbau zu schaffen, sei "keine Raketenwissenschaft", betonte Rangnick. "Wenn man weiß, welchen Fußball man spielen und welche Profile man für die einzelnen Positionen haben will, dann geht es darum, die Spieler zu finden und sie zu überzeugen, mitzukommen." Als Paradebeispiel, wie man es macht, nannte der Deutsche seinen Landsmann Klopp. "Liverpool wurde Achter in der Saison, als Jürgen eintraf. Dann brauchte es zwei Transferfenster. Sie brachten die richtigen Spieler rein und wurden die richtigen Spieler los. Deshalb sind sie dort, wo sie sind."

apa