Brisante Gerüchte um Jürgen Klopps Zukunft

IMAGO/Sebastian Frej

Jürgen Klopp soll beim FC Liverpool verlängert haben

Jürgen Klopp bleibt wohl doch über 2024 hinaus Trainer des FC Liverpool. Laut "The Athletic" hat der frühere BVB-Coach einen neuen Vertrag bis 2026 beim englischen Vizemeister unterschrieben.

Ursprünglich hatte der Klopp seinen Abschied für 2024 nach neun erfolgreichen Jahren in Liverpool angekündigt. Nun sollen er und seine engsten Mitarbeiter sich weiter an den Klub gebunden haben. Die offizielle Bestätigung erfolge in Kürze, heißt es.

Mike Gordon, der Präsident des amerikanischen Klub-Eigentümers Fenway Sports Group, war am Mittwoch zum Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Villarreal (2:0) angereist.

Der Geschäftsmann hatte bereits 2019 den letzten Vertrag mit Klopp ausgehandelt. Auch Mark Kosicke, der Berater des Erfolgstrainers, saß beim Spiel gegen die Spanier auf der Tribüne.

Erfolgreiche Ära des FC Liverpool unter Jürgen Klopp

Klopp ist seit 2015 Trainer der Reds. In dieser Zeit hat er den Verein zurück an die europäische Spitze geführt. 2019 gewann er mit Liverpool die Champions League, 2020 die erste Meisterschaft nach 30 Jahren.

In diesem Jahr winkt sogar der historische Titel-Viererpack. Den Liga-Pokal hat Liverpool bereits gewonnen, im FA Cup ist das Finale gegen den FC Chelsea und Coach Thomas Tuchel erreicht, und in der Premier League liegt der LFC nur einen Punkt hinter dem Dauerrivalen Manchester City.

In der Königsklasse steht Klopps Team nach einem 2:0 im Halbfinal-Hinspiel gegen den FC Villarreal mit einem Bein im Endspiel.