Altach lockt mit Freitickets im Abstiegskampf

EXPA/PETER RINDERER, APA

Ludovic Magnin und sein Team hoffen auf zahlreiche Unterstützung der Fans

Der SCR Altach steht im Abstiegskampf der Bundesliga mit dem Rücken zur Wand.

Um die Trendwende in den letzten drei Runden der Qualifikationsgruppe doch noch zu schaffen, setzen die Vorarlberger auf die Unterstützung der Fans. Im anstehenden Heimspiel gegen die SV Ried am 7. Mai (17.00 Uhr) haben alle "normalen" Zuschauer freien Eintritt, wie der Club am Donnerstag bekanntgab.

𝐀𝐛 𝒊𝒏𝒔 𝑺𝒕𝒂𝒅𝒊𝒐𝒏! 🖤



Wir bündeln unsere Kräfte im Kampf um den Klassenerhalt: Beim Spiel gegen die @svried1912 rufen wir alle SCRA-Fans auf, ins Stadion zu kommen und unser Team zu unterstützen. 𝐃𝐞𝐫 𝐄𝐢𝐧𝐭𝐫𝐢𝐭𝐭 𝐢𝐬𝐭 𝐟𝐫𝐞𝐢! ‼️



Tickets müssen aber trotzdem über das Online-Ticketsystem (tickets.scra.at) gebucht werden.Die Partie ist übrigens der Auftakt einer Bundesliga-Doppelveranstaltung. Im Anschluss (20.15 Uhr) treffen die Frauen der Spielgemeinschaft SCR Altach/FFC Vorderland ebenfalls in der Cashpoint Arena auf die Vienna.

Altach belegt nach zwei Niederlagen zuletzt mit 15 Punkten den letzten Tabellenplatz und hat drei Runden vor Saisonende vier Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. In den ersten fünf Partien im unteren Play-off blieb die Mannschaft von Ludovic Magnin unbesiegt und feierte dabei zwei Siege.

apa/red