Heidenheim bedient sich bei Fortuna Düsseldorf

Tim Köther wechselt zum 1. FC Heidenheim

Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim hat Tim Köther vom Ligakonkurrenten Fortuna Düsseldorf verpflichtet.

Der Linksaußen erhält einen Vertrag bis Juni 2025. Das teilte der Klub am Dienstag mit. In Düsseldorf kam Köther überwiegend in der Regionalliga-Mannschaft zum Einsatz.

"Er bringt noch viel Potenzial mit und befindet sich in einem sehr entwicklungsfähigen Alter. Deshalb trauen wir ihm zu, bei uns den Sprung in die zweite Liga zu schaffen", sagte der Vorstandsvorsitzende Holger Sanwald.