WSG-Kapitän Oswald verlängert bis 2024

APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER

Ferdinand Oswald bleibt der WSG Tirol erhalten

Ferdinand Oswald hat seinen Vertrag bei Bundesligist WSG Tirol bis Sommer 2024 verlängert.

Der 31-Jährige besitzt auch eine Option für eine Fortsetzung, wie der Club am Donnerstag bekanntgab. Der Goalie des Tabellenführers der Qualifikationsgruppe spielt seit 2014 in Wattens. "Ferdi ist ein absoluter Führungsspieler. Wenn ich die gemeinsame Zeit Revue passieren lasse, dann hat er uns weit mehr gebracht, als er uns gekostet hat", sagte WSG-Sportdirektor Stefan Köck.

"Jeder weiß, dass ich den Verein im Herzen trage, mich hier unheimlich wohl fühle. Tirol ist für meine Familie und mich zur Heimat geworden, speziell Wattens. Deswegen war es für mich auch keine Frage, ob ich hierbleibe. Ich freue mich auf die kommenden zwei Jahre und hoffe, dass wir einen ähnlichen Erfolg haben wie zuletzt. Gestern Abend habe ich mir mal so für mich überlegt, was wir hier alles bereits erreicht haben. Schon Wahnsinn. Ich bin froh, dass ich ein Teil davon war und noch weiter sein darf", so Oswald selbst.

apa