Sturm leiht Abwehrspieler Oroz von Vitesse aus

Dominik Oroz wechselt leihweise nach Graz

Bundesligist Sturm Graz hat den 21-jährigen Innenverteidiger Dominik Oroz für ein Jahr inklusive Kaufoption von Vitesse Arnheim ausgeliehen.

Das teilten die Steirer am Mittwoch mit. In den Niederlanden kam Oroz auf 43 Pflichtspiele, darunter sieben Einsätze in der Conference League, und drei Tore. "Sturm Graz ist eine großartige Adresse in Österreich und auch in Europa. Ich freue mich sehr auf die Mannschaft, die nationalen Bewerbe und eine weitere internationale Saison", so der Neuzugang in einer ersten Reaktion.

"Dominik ist ein Spieler mit großem Potenzial und hat bei Vitesse Arnheim schon sehr jung bewiesen, dass er internationales Niveau mitbringt", sagte Geschäftsführer Sport Andreas Schicker. In seiner Jugend spielte Oroz unter anderem in den Nachwuchsmannschaften der Wiener Austria, der Vienna und dem Wiener Sport-Club. Im Jänner 2021 wechselte er von Liefering nach Arnheim.

apa/red