Austria Lustenau verstärkt Offensive mit Surdanovic

APA/EXPA/FLORIAN SCHROETTER

Surdanovic agierte im Frühjahr im Admira-Trikot

Bundesliga-Aufsteiger Austria Lustenau hat im Offensivbereich nachgeschärft und Stefano Surdanovic verpflichtet.

Jetzt neu! Stefano Surdanović! Der offensive Mittelfeldspieler hat letzte Saison für Admira Wacker in der Bundesliga gespielt und hat über 100 Einsätze in der #LigaZwa. Willkommen! Alle Infos: https://t.co/txsquod2Vy

______

🟢⚪️#ALU #AustriaLustenau #inundaut oder #inandout? pic.twitter.com/aoTORl5T2B — SC Austria Lustenau (@AustriaLustenau) 7. Juli 2022

Der 23-Jährige unterschrieb bei den Vorarlbergern einen Zweijahres-Vertrag, wie diese am Donnerstag bekannt gaben. Der im Angriff flexibel einsetzbare Surdanovic spielte in der vergangenen Saison bei Bundesliga-Absteiger Admira. In 14 Spielen im Frühjahr gelangen dem in Oberösterreich geborenen und aufgewachsenen Serben zwei Tore.

Surdanovic spielte vor seinem Sprung in die Bundesliga für die SV Ried und Blau Weiß Linz in der zweithöchsten Leistungsklasse. "Er hat die letzten Jahre sowohl in der 2. Liga als auch der Bundesliga konstant gute Leistungen gezeigt und war schon länger in unserem Blickfeld. Durch seine Spielweise zwischen den offensiven Linien, seiner Ballsicherheit und seinem Zug zum Tor wird er unserem Offensivspiel weitere Flexibilität und fußballerische Qualität verleihen", meinte Lustenaus Sportkoordinator Alexander Schneider.

apa