Rapid hat den schönsten Rasen in Bundesliga

APA/GEORG HOCHMUTH

Das schönste Grün gibts in Wien-Hütteldorf

Der schönste Rasen in der Bundesliga liegt in Wien-Hütteldorf. Wie die Fußballer-Gewerkschaft VdF am Freitag bekannt gab, wurde Rapids Grün von den Spielern in der abgelaufenen Saison am besten bewertet. Die Wiener (durchschnittlich 8,56 von 10 möglichen Punkten) gewannen die "Pitch Competition" knapp vor dem SCR Altach (8,38) und Red Bull Salzburg (8,31). Schlusslicht der Bewertung war die im Innsbrucker Tivoli-Stadion eingemietete WSG Tirol (5,31).

In der 2. Liga setzte sich der SV Horn vor den Juniors OÖ und St. Pölten an die Spitze. Insgesamt ortete die VdF eine verbesserte Rasenqualität. "Kompliment an die Greenkeeper und ihre Assistenten. Die Bewertung der Plätze stieg im Jahresdurchschnitt in der Bundesliga und der 2. Liga um mehr als 0,5 Punkte pro Liga", merkte Projektleiter Gregor Pötscher an. Abstimmen können bei der Umfrage die Fußballer der Gästemannschaft nach dem jeweiligen Auswärtsspiel.

apa