Klagenfurt holt Flügelstürmer Karweina

Sinan Karweina schließt sich Austria Klagenfurt an

Bundesligist Austria Klagenfurt hat am Freitag die Verpflichtung des 23-jährigen deutschen Flügelstürmers Sinan Karweina bekanntgegeben.

Karweina erhält einen Vertrag bis zum Sommer 2024, teilten die Kärntner mit. Der offensiv variable Kicker wurde beim 1. FC Köln ausgebildet und spielte zuletzt für den Drittligisten Türkgücü München, der im März Insolvenz anmelden und den Spielbetrieb einstellen musste.

Zweiter Neuzugang von Türkgücü München

"Mit Sinan bekommen wir einen schnellen, trickreichen Spieler dazu, der im Angriff mehrere Positionen bekleiden kann. Er hat uns in den zurückliegenden Wochen vollauf überzeugt und wir sind froh, dass es jetzt zu einer Einigung gekommen ist. Der Bursche ist bereits voll integriert und passt auch als Typ hervorragend zu uns. Er ist extrem ehrgeizig, hungrig und will sich beweisen", so Geschäftsführer Matthias Imhof.

Bereits im Juni hatte die Elf von Peter Pacult mit dem Schotten Andy Irving einen ehemaligen Türkgücü-Akteur unter Vertrag genommen. "Ich habe mich von Anfang an sehr wohlgefühlt, weil mich die anderen Jungs direkt in ihre Gruppe aufgenommen haben. Deshalb war es auch mein großer Wunsch, für die Austria spielen zu dürfen. Ich bin total happy, dass es jetzt mit dem Vertag geklappt hat und kann es kaum erwarten, in der Bundesliga aufzulaufen. Für mich ist das der nächste Schritt in meiner Karriere und ich werde alles für den Verein und meine Mannschaft geben", erklärt der Neuzugang.

