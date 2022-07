Altach holt Stürmer Tibidi leihweise aus Stuttgart

APA (AFP)

Alexis Tibidi wechselt für eine Saison nach Altach

Bundesligist SCR Altach hat sich für die kommende Saison leihweise mit dem französischen Stürmer Alexis Tibidi verstärkt.

Das gaben die Vorarlberger am Montag in einer Aussendung bekannt. Der 18-jährige ehemalige U17-Teamspieler Frankreichs kam im Sommer 2021 aus Toulouse zum VfB, wo er nach Einsätzen im U19-Team schließlich 13-mal für die Kampfmannschaft in der Bundesliga kickte.

Alexis Tibidi 🇫🇷



Der CASHPOINT SCR Altach leiht den 18-jährigen Stürmer vom VfB Stuttgart für eine Saison aus.



Bienvenue à Altach!





apa