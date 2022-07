FIRO/FIRO/SID/

Hansa Rostock trauert um Vereinsikone Jürgen Heinsch

Fußball-Zweitligist Hansa Rostock trauert um Vereinsikone Jürgen Heinsch.

Wie der Klub am Freitag mitteilte, verstarb der frühere DDR-Nationaltorwart nur wenige Tage nach seinem 82. Geburtstag, den er am 4. Juli gefeiert hatte. 13 Jahre lang hatte der gebürtige Lübecker für Hansa und dessen Vorläufer SC Empor Rostock gespielt, ehe er 1971 seine Karriere beendete.

1964 hatte er mit der Olympia-Auswahl der DDR Bronze in Tokio gewonnen. Siebenmal spielte er darüber hinaus für die Nationalmannschaft. Später blieb er den Rostockern als Co- und Cheftrainer verbunden. Beim Heimspiel am kommenden Sonntag (13:30 Uhr) zum Zweitliga-Auftakt gegen den 1. FC Heidenheim soll Heinsch gewürdigt werden.