Kaiserslautern feiert Sieg zum 2. Liga-Start

APA/dpa

Kaiserslautern setzt sich zum Auftakt durch

ÖFB-Legionär Louis Schaub hat mit Hannover 96 zum Auftakt der 2. deutschen Bundesliga bei Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern eine bittere Niederlage kassiert.

>> Spielbericht: 1. FC Kaiserslautern gegen Hannover 96

Die "Roten Teufel" gewannen am Freitagabend das Saison-Eröffnungsspiel gegen die als Aufstiegsanwärter gehandelten Niedersachsen mit 2:1 (1:0). Vor 40.579 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion verwandelte Kevin Kraus den Betzenberg mit seinem späten Siegtor in der 92. Minute in ein Tollhaus.

Es ist kaum im Worte zu fassen: Lautre is widder do! Der #FCK siegt durch einen Treffer von Kevin Kraus in der Nachspielzeit mit 2:1 gegen Hannover 96. Mike Wunderlich hatte im ersten Durchgang für den #Betze getroffen: https://t.co/lab8WyCXgi #FCKH96 pic.twitter.com/pxQf6ygBNP — 1. FC Kaiserslautern (@Rote_Teufel) 15. Juli 2022

Zuvor hatte Mike Wunderlich die Hausherren in der 11. Minute in Führung gebracht, dem eingewechselten Havard Nielsen (80.) war der zwischenzeitliche Ausgleich gelungen. Schaub (27), der im Sommer ablösefrei vom deutschen Bundesligisten 1. FC Köln nach Hannover gekommen war, spielte durch. Stürmer Lukas Hinterseer (31), der in den kommenden Wochen möglicherweise noch wechseln wird, stand nicht im Kader.

apa