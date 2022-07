Terzic über Haller-Diagnose: "Das ist brutal schwer"

IMAGO/Revierfoto

Der BVB ist in großer Sorge um Sébastien Haller

Trainer Edin Terzic von Borussia Dortmund hat bestürzt auf den Tumor-Fund bei Stürmer Sébastien Haller reagiert.

"Das ist brutal schwer für uns. Das hat natürlich auch mich schockiert, diese Nachricht zu bekommen", sagte Terzic am Dienstag im BVB-Trainingslager in Bad Ragaz in den Schweizer Bergen.

Er selbst habe am Montag eine halbe Stunde vor der Abfahrt zum Testspiel gegen den FC Valencia davon erfahren. "Das war nicht einfach, danach auf Taktik und anderes umzuswitchen", berichtete der gebürtige Mendener: "Wir drücken Sébastien und der gesamten Familie die Daumen."

Über sportliche Folgen habe sich das Trainerteam "noch keine großen Gedanken gemacht. Wir haben keine endgültige Diagnose, wir wissen also auch gar nicht, wie lange die Ausfallzeit sein wird."

Haller soll den zu Manchester City gewechselten Topstar Erling Haaland im Sturmzentrum ersetzen. Der 28-Jährige hatte sich am Montag nach der Vormittagseinheit plötzlich unwohl gefühlt, am Nachmittag wurde ein Hodentumor entdeckt. Untersuchungen in den kommenden Tagen sollen Gewissheit bringen, ob eine Krebserkrankung vorliegt.

Die BVB-Saison beginnt am 6. August mit einem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen. Zuvor steht das DFB-Pokal-Erstrundenspiel beim Drittligisten 1860 München an.