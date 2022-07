"Nichts Spruchreifes": Watzke bremst DFL-Teilverkauf

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Hans-Joachim Watzke bremste bezüglich eines Investoren-Einstiegs in der DFL

DFL-Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke hat Spekulationen um einen fixe Beteiligung eines Investors an der Deutschen Fußball Liga zurückgewiesen.

"Ich sehe nicht annähernd eine Entscheidungsreife", sagte der Klub-Boss von Borussia Dortmund im "kicker". Das Thema sei aber ohnehin bei der DFL-Chefin "Donata Hopfen und dem dafür gebildeten Ausschuss allokiert".

Das "Handelsblatt" hatte am Mittwoch unter Berufung auf Informationen aus Finanzkreisen von der Vorbereitung eines Auktionsprozesses beim Ligaverband berichtet, wonach ein Bieter einen Anteil von 20 Prozent an einer Sportrechte-Vermarktungstochter erwerben könnte. Laut des "Handelsblatts" könnten dadurch drei bis vier Milliarden Euro generiert werden.

"Wenn es jemanden gäbe, der in nennenswertem Umfang außerhalb von Sponsoring-Maßnahmen in die Liga investieren wollen würde, dann wären zwei Dinge aus meiner Sicht wichtig", sagte Watzke: "Erstens Eigenkapital. Zweitens sollte die Wahrscheinlichkeit, dass die Auslandserlöse signifikant gesteigert werden, durch eigene Manpower eines Dritten deutlich erhöht werden." In dieser Kombination halte er es für "interessant".

Bis zur Generalversammlung der DFL, zuständig für die 36 Klubs aus der 1. und 2. Bundesliga, am 17. August ist laut kicker nicht mit etwas "Spruchreifem" zu rechnen.