WM als Ziel: Adams verlässt TSG auf Leihbasis

AFP/POOL/SID/DANIEL ROLAND

Kasim Adams (l.) wechselt auf Leihbasis nach Basel

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat den Vertrag mit Kasim Adams um ein Jahr verlängert und den Abwehrspieler in einem weiteren Schritt an den FC Basel verliehen.

Der neue Kontrakt des 27-Jährigen, der 2018 zur TSG gewechselt war und in der abgelaufenen Saison in drei Ligaspielen zum Einsatz kam, läuft bis 2024. Das gaben die Kraichgauer am Donnerstag bekannt.

"Kasim hat das große Ziel, mit Ghana zur Weltmeisterschaft zu fahren und dazu benötigt er unbedingt mehr Spielzeit, als er in der Vergangenheit bei uns erhalten hat", sagte TSG-Sportchef Alexander Rosen: "Deshalb haben wir uns gemeinsam dazu entschieden, ihm den Schritt nach Basel zu ermöglichen und nach einem Jahr die Situation neu zu bewerten."